Прокопьев: «Считаю, перспективы в «Ботеве» есть, все зависит от меня»

Полузащитник «Ботева» Михаил Прокопьев рассказал о своем переходе в болгарский клуб.

«Если бы мне осенью сказали, что уеду играть в другую страну, не поверил бы. Но три игры на Кубке России все перевернули. Не думаю, что меня бы заметили в матчах медиалиги. Для меня начинается новая жизнь. Мне не с чем сравнивать, потому что в профессиональных клубах до этого не играл. Считаю, перспективы в «Ботеве» у меня есть и все зависит от меня», — цитирует «РБ Спорт» Прокопьева.

20-летний россиянин перешел в «Ботев» в октябре 2022 года. Действующее соглашение Прокопьева с клубом рассчитано на три года.

Прокопьев — выпускник футбольной академии «Зенита». Он играл в «Строгино» и в любительской команде «Амкал».