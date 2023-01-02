Прокопьев: «Надо набрать форму на сборе с «Ботевом»

Полузащитник «Ботева» Михаил Прокопьев рассказал про зимние сборы команды.

«Первый сбор в году начинается 4 января, 3-го улечу из Москвы в Болгарию. Там будет десять дней на то, чтобы набрать форму. С 15-го числа — сбор в Дубае, где нас ждут товарищеские матчи с «Ригой», «Уралом» и «Спартаком», — цитирует «РБ Спорт» Прокопьева.

20-летний россиянин перешел в «Ботев» в октябре 2022 года. Действующее соглашение Прокопьева с клубом рассчитано на три года.

«Ботев» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Болгарии, набрав 19 очков.