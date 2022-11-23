Пруцев: «Когда появилась возможность в «Црвене», сразу согласился. Всегда хотел играть в Европе»

23 ноября, 22:55
19-летний российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев рассказал «СЭ» о первых месяцах в сербской команде.
— У тебя были предложения летом от российских клубов, в том числе от «Спартака», где играет твой брат. А как сейчас?
— Я попросил агента, своего папу никогда мне об этом не сообщать. Я считаю, это отвлекает, поэтому никогда не в курсе всех этих дел. Когда появилась возможность попробовать себя в «Црвене Звезде», я сразу согласился. Всегда хотел играть в Европе.
Пруцев перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи» в августе 2022 года. В текущем сезоне он провел 1 матч за сербскую команду.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования