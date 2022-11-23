Пруцев: «Когда появилась возможность в «Црвене», сразу согласился. Всегда хотел играть в Европе»

19-летний российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев рассказал «СЭ» о первых месяцах в сербской команде.

27.11.2022 | Зенит — Спартак

— У тебя были предложения летом от российских клубов, в том числе от «Спартака», где играет твой брат. А как сейчас?

— Я попросил агента, своего папу никогда мне об этом не сообщать. Я считаю, это отвлекает, поэтому никогда не в курсе всех этих дел. Когда появилась возможность попробовать себя в «Црвене Звезде», я сразу согласился. Всегда хотел играть в Европе.

Пруцев перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи» в августе 2022 года. В текущем сезоне он провел 1 матч за сербскую команду.