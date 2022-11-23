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23 ноября, 22:55

Пруцев: «Когда появилась возможность в «Црвене», сразу согласился. Всегда хотел играть в Европе»

Гоша Чернов
Корреспондент
Егор Пруцев (в центре).
Фото ФК «Црвена Звезда»
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19-летний российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев рассказал «СЭ» о первых месяцах в сербской команде.

27.11.2022 | Зенит — Спартак

— У тебя были предложения летом от российских клубов, в том числе от «Спартака», где играет твой брат. А как сейчас?

— Я попросил агента, своего папу никогда мне об этом не сообщать. Я считаю, это отвлекает, поэтому никогда не в курсе всех этих дел. Когда появилась возможность попробовать себя в «Црвене Звезде», я сразу согласился. Всегда хотел играть в Европе.

Пруцев перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи» в августе 2022 года. В текущем сезоне он провел 1 матч за сербскую команду.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
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Бразилия
Сербия

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1.78

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2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
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Германия 1
Япония 2
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