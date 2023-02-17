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Сегодня, 21:26

Даниил Аленичев: «Я молод, думаю, буду заметен»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник Даниил Аленичев, сын бывшего игрока сборной России Дмитрия Аленичева, рассказал о своих целях в футболе.

«Надеюсь в скором будущем заиграть за первую команду, а дальше будет видно. Считаю, в Европе, а в Португалии особенно, футболистам развиваться очень легко. На ум приходит история Дарвина Нуньеса: за пару лет из испанской Сегунды транзитом через Португалию попал в «Ливерпуль». И таких случаев много — буду стараться идти по такому же пути. Плюс я молод, думаю, буду заметен», — приводит слова Аленичева-младшего Sport24.

18-летний Аленичев на данный момент играет в системе португальского клуба «Лейшойнш».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-17-daniil-alenichev-nunyes-cherez-portugaliyu-popal-v-liverpul-budu-staratsya-idti-po-takomuzhe-puti
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