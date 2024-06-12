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Сегодня, 09:30

Севикян: «Иногда путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о реакции венгерских фанатов на переход в команду.

«Бывало такое, что во время разминки болельщики кричали: «Грилиш! Грилиш!» Иногда я даже путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш (смеется). И в команде это тоже подхватывают. Все началось еще в «Пари НН», когда я начал носить резинку. Я на это не реагировал, думал, останется только в Нижнем. Но перехожу в Венгрию — то же самое. Чемпионство в стиле Грилиша? Нет, это не по мне. Так не праздную. Хотя фотография у него получилась прикольная», — сказал Севикян «СЭ».

Севикян также ответил на вопрос, как часто его узнают люди в Венгрии.

«В Венгрии — часто. Там люди с ума сходят по футболу, а «Ференцварош» -самый большой клуб в стране. Не сказал бы, что каждый день, но нередко бывает. Однажды был случай: стоял на улице, ждал машину, мимо проезжает такси и вдруг резко тормозит. Человек выходит из машины, выстраивается пробка, а он подходит ко мне и говорит: «Грилиш! Грилиш!» Там люди больны футболом!» — добавил Севикян.

22-летний футболист выступал за «Пари НН» с июля 2022 по январь 2024 года, после чего перешел в «Ференцварош» за 1,2 миллиона евро. За венгерский клуб Севикян провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 1 результативной передачей.

«Иногда путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш». Интервью армянской звезды «Ференцвароша»

Джек Грилиш
Футбол
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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