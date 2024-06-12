Севикян о Черчесове: «В «Ференцвароше» его все помнят, любят. Отзываются очень хорошо!»

Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» ответил на вопрос, вспоминают ли бывшего главного тренера Станислава Черчесова в команде.

«Я с ним лично не знаком, но, как я знаю, отец общался с ним на одном мероприятии. Видел высказывания Станислава Саламовича в СМИ, слышал его советы. Благодарен ему за это. В «Ференцвароше» его все помнят, любят. Слышал, что при нем было очень хорошее время. Многие игроки отзываются о Черчесове очень хорошо!» — сказал Севикян «СЭ».

22-летний футболист выступал за «Пари НН» с июля 2022 по январь 2024 года, после чего перешел в «Ференцварош» за 1,2 миллиона евро. За венгерский клуб Севикян провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 1 результативной передачей.

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