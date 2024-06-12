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Сегодня, 09:00

Севикян рассказал, кто помогал ему адаптироваться в «Ференцвароше»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Эдгар Севикян.
Фото ФК «Ференцварош»
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Полузащитник «Ференвароша» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» ответил на вопрос об адаптации в венгерском клубе.

«Было нелегко! Да, есть опыт адаптации, когда я был в Испании. Но это юношеский возраст. На взрослом уровне — это первый раз. Уехал из команды, в которой провел полтора года, где у меня были прекрасные взаимоотношения с игроками, везде чувствовал себя комфортно. И приехал в топ-клуб Венгрии, который всегда выступает в еврокубках — адаптация нелегкая. Раздевалка многонациональная, не со всеми получается полностью сконнектиться. Поначалу помогал Кристиан Рамирес, который играл в «Краснодаре». Он подсказывал мне и в раздевалке, и на поле», — сказал Севикян «СЭ».

22-летний футболист выступал за «Пари НН» с июля 2022 по январь 2024 года, после чего перешел в «Ференцварош» за 1,2 миллиона евро. За венгерский клуб Севикян провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 1 результативной передачей.

«Иногда путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш». Интервью армянской звезды «Ференцвароша»

Футбол
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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