Севикян рассказал, кто помогал ему адаптироваться в «Ференцвароше»

Полузащитник «Ференвароша» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» ответил на вопрос об адаптации в венгерском клубе.

«Было нелегко! Да, есть опыт адаптации, когда я был в Испании. Но это юношеский возраст. На взрослом уровне — это первый раз. Уехал из команды, в которой провел полтора года, где у меня были прекрасные взаимоотношения с игроками, везде чувствовал себя комфортно. И приехал в топ-клуб Венгрии, который всегда выступает в еврокубках — адаптация нелегкая. Раздевалка многонациональная, не со всеми получается полностью сконнектиться. Поначалу помогал Кристиан Рамирес, который играл в «Краснодаре». Он подсказывал мне и в раздевалке, и на поле», — сказал Севикян «СЭ».

22-летний футболист выступал за «Пари НН» с июля 2022 по январь 2024 года, после чего перешел в «Ференцварош» за 1,2 миллиона евро. За венгерский клуб Севикян провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 1 результативной передачей.

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