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Сегодня, 22:34

Родри — о возможной победе в номинации на «Золотой мяч»: «Честно говоря, я ничего не знаю»

Алина Савинова
Родри.
Фото AFP
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри ответил, рассчитывает ли он на свою победу в номинации на «Золотой мяч» 2024 года.

«Честно говоря, я ничего не знаю, посмотрим, что будет. Мне приятно быть здесь и быть номинированным как одному из лучших игроков», — сказал Родри на флеш-интервью в зале церемонии.

Изначально СМИ сообщали, что «Золотой мяч» должен выиграть нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. В понедельник, 28 октября, в сети появился список, где победителем голосования числится Родри. В общей сложности на награду номинировано 30 игроков.

Церемония вручения «Золотого мяча» будет проходить в парижском театре «Шатле» и начнется в 22.45 по московскому времени.

Трофей &laquo;Золотой мяч&raquo; от&nbsp;журнала France Football. Винисиус или Родри: кто возьмет «Золотой мяч-2024»? Онлайн-трансляция церемонии

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
ФК Манчестер Сити

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