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Сегодня, 23:15

Полузащитник Могилевец покинул «Урарту»

Виктория Кравченко
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Российский полузащитник Павел Могилевец покинул «Урарту», сообщает пресс-служба команды. Стороны по обоюдному согласию расторгли трудовое соглашение.

Футболист стал игроком ереванского клуба в июле этого года на правах свободного агента. Он провел всего 11 матчей, не отметившись голевыми действиями. Могилевец подписал с командой контракт на один сезон.

30-летний хавбек является воспитанником «Зенита». Он выступал за казанский «Рубин», «Ростов», «Химки», «Нижний Новгород», «Бунедкор».

Павел Могилевец
ФК Урарту
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