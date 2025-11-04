Полузащитник «ПСЖ» Дуэ выиграл премию Golden Boy-2025

4 ноября, 17:36
Вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ стал лауреатом награды Golden Boy-2025, которая вручается лучшему молодому игроку Европы, сообщает пресс-служба премии.
В текущем сезоне 20-летний француз провел 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
В прошедшем сезоне Дуэ выиграл с «ПСЖ» пять трофеев: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны. Он был признан лучшим молодым игроком розыгрыша Лиги чемпионов и попал в символическую сборную турнира.
Летом 2024 года Дуэ перешел в «ПСЖ» из «Ренна». По данным портала Transfermarkt, парижане заплатили за футболиста 50 миллионов евро.
DemolisherAjax
По аналогии с Голден Бой,должна существовать и другая награда - Голден Бенч (Золотая Скамейка) и дать её Сафонову :)
04.11.2025
H R
04.11.2025
Семь ветров
Ну это не Кисляк, и не Батраков. Значит не справедливая премия. Но и не Ямаль, уже хорошо))
04.11.2025
инок
Было ожидаемо, заслужил француз Дуэ свою награду хорошей игрой!
04.11.2025