4 ноября, 17:36

Полузащитник «ПСЖ» Дуэ выиграл премию Golden Boy-2025

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дезире Дуэ.
Фото Reuters

Вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ стал лауреатом награды Golden Boy-2025, которая вручается лучшему молодому игроку Европы, сообщает пресс-служба премии.

В текущем сезоне 20-летний француз провел 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

В прошедшем сезоне Дуэ выиграл с «ПСЖ» пять трофеев: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны. Он был признан лучшим молодым игроком розыгрыша Лиги чемпионов и попал в символическую сборную турнира.

Летом 2024 года Дуэ перешел в «ПСЖ» из «Ренна». По данным портала Transfermarkt, парижане заплатили за футболиста 50 миллионов евро.

4

  • DemolisherAjax

    По аналогии с Голден Бой,должна существовать и другая награда - Голден Бенч (Золотая Скамейка) и дать её Сафонову :)

    04.11.2025

  • H R

    Прoгнoзы футбольных матчeй infostavki.ru

    04.11.2025

  • Семь ветров

    Ну это не Кисляк, и не Батраков. Значит не справедливая премия. Но и не Ямаль, уже хорошо))

    04.11.2025

  • инок

    Было ожидаемо, заслужил француз Дуэ свою награду хорошей игрой!

    04.11.2025

    Футбол
    ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
    Дезире Дуэ
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
