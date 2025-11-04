Полузащитник «ПСЖ» Дуэ выиграл премию Golden Boy-2025

Вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ стал лауреатом награды Golden Boy-2025, которая вручается лучшему молодому игроку Европы, сообщает пресс-служба премии.

В текущем сезоне 20-летний француз провел 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

В прошедшем сезоне Дуэ выиграл с «ПСЖ» пять трофеев: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны. Он был признан лучшим молодым игроком розыгрыша Лиги чемпионов и попал в символическую сборную турнира.

Летом 2024 года Дуэ перешел в «ПСЖ» из «Ренна». По данным портала Transfermarkt, парижане заплатили за футболиста 50 миллионов евро.