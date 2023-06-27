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Зарубежные

Сегодня, 22:42

Полузащитник Ян Вороговский переходит в «Астану»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Казахстана и бельгийского «РВД Моленбек» Ян Вороговский близок к переходу в «Астану».

«Да, действительно, интерес «Астаны» существует и в ближайшее время я подпишу контракт с этим клубом. Я благодарен, что мой «Моленбек» пошел мне навстречу и я надеюсь, что все трансферные вопросы между клубами будут улажены в ближайшее время.

Решающим мотивом в моем решении было то, что «Астана» регулярно играет в Лиге чемпионов, где у меня будет возможность играть с лучшими клубами Европы. Одно дело противостоять «Шарлеруа» или «Вестерло» и совсем другое дело биться с «Манчестер Юнайтед», «Спортингом» или «Атлетико». Я хочу испытать себя в самом престижном клубном турнире», — приводит слова Вороговского Meta-ratings.kz.

Ранее Вороговский защищал цвета «Кайрата» и бельгийского «Беерсхота». За сборную Казахстана сыграл 33 матча и забил три гола.

Источник: Meta-ratings.kz
Сборная Казахстана по футболу
ФК Астана
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