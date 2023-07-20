Попов прокомментировал увольнение Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов высказался об увольнении российского тренера Станислава Черчесова из «Ференцвароша».

«Закономерно. Люди могут год потерпеть твои методы, потом все будет хуже и хуже. Черчесов это доказал, своей муштрой не добиться хороших результатов в долгую. Его и из Польши выгнали, его и сейчас выгнали , из «Спартака» выгнали. Но российским функционерам такие и нужны. Пристроится», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

19 июля «Ференцварош» объявил, что Черчесов покинул пост главного тренера клуба. Ранее венгерская команда по итогам двух матчей уступила «Клаксвику» (0:0, 0:3) в первом раунде отбора Лиги чемпионов.

Российский специалист возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года.