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Сегодня, 00:32

«Порту» обыграл «Боавишту», забив победный гол на 90+8-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
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«Порту» в матче предпоследнего 33-го тура чемпионата Португалии обыграл «Боавишту» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Хосе Педро и Мехди Тареми, который забил победный гол на 90+8-й минуте. У гостей мяч на счету Бруну Лоуренсо. На 64-й минуте при счете 1:0 «Боавишта» осталась вдесятером после удаления Педру Малейру.

Перед заключительным туром «Порту» с 69 очками занимает третье место в турнирной таблице, опережая «Брагу» на одно очко. «Боавишта» с 31 очком — на 14-й строчке.

ФК Боавишта
ФК Порту
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