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Зарубежные

Сегодня, 01:25

«Порту» вышел в финал Кубка Португалии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Порту» обыграл «Фамаликан» в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии — 3:2 д.в. Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту.

Нападающий Жондер Кадис на 21-й минуте вывел гостей вперед. «Драконам» удалось быстро отыграться благодаря реализованному Галено пенальти. После перерыва полузащитник Иван Хайме забил второй гол «Фамаликана».

Так как в первом матче «Порту» победил со счетом 2:1, командам предстояло сыграть дополнительное время. На последних минутах добавленного времени Отавиу сравнял счет, а Эванилсон забил третий мяч хозяев.

В финале турнира «Порту» встретится с «Брагой». Матч состоится 4 июня.

Футбол
ФК Порту
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