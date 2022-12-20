«Порту» готов продать голкипера Кошту за 75 миллионов евро

«Порту» установил цену за голкипера Диогу Кошту.

Как сообщает Sky Sports, 23-летнему футболисту не разрешат уйти из клуба в январе, а потенциальный летний переход может обойтись в 75 миллионов евро.

Отмечается, что Кошта рассматривается «Манчестер Юнайтед» как замена Давиду де Хеа, чей контракт истекает летом 2023 года.

За «Порту» голкипер в текущем сезоне провел 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов и девять игр отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальского игрока в 35 миллионов евро.