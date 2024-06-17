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Сегодня, 18:05

«Порту» не будет продлевать контракт с Пепе

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Президент «Порту» Андре Виллаш?Боаш заявил, что клуб не будет продлевать контракт с 41?летним защитником Пепе.

«Я в каком?то смысле дал ему понять, что все его будущее неразрывно связано с «Порту». Однако не в качестве игрока. Ему четко объяснили причины, по которым, к сожалению, этого не произойдет. Но мы с величайшим уважением относимся к его карьере. «Порту» озабочен сокращением зарплатной ведомости и расходов. Пепе это было ясно объяснено, и он это понял. Он примет решение относительно своей карьеры, но двери «Порту» всегда будут для него открыты», — приводит слова Виллаш?Боаш O Jogo.

В сезоне-2023/24 Пепе провел 34 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. Футболист выступает за «Порту» с 2019 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Андре Виллаш-Боаш
Пепе Феррейра (Пепе)
ФК Порту
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