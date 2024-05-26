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Сегодня, 22:10

«Порту» обыграл «Спортинг» и стал победителем Кубка Португалии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Порту» стал победителем Кубка Португалии в сезоне-2023/24.

В финале турнира команда Сержиу Консейсау обыграла «Спортинг» — 2:1.

Лиссабонцы открыли счет на 20-й минуте, отличился Джерри Сен Джюст. Пять минут спустя «Порту» отыгрался благодаря голу Эванилсона. На 29-й минуте Сен Джюст получил красную карточку, оставив «Спортинг» в меньшинстве.

Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. Победный гол в дополнительной время с пенальти на 100-й минуте забил Мехди Тареми.

«Порту» в 20-й раз в своей истории выиграл Кубок Португалии. Рекордсменом остается «Бенфика», в активе которой 26 трофеев.

Футбол
ФК Порту
ФК Спортинг (Лиссабон)
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