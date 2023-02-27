0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 02:46

«Порту» уступил «Жил Висенте», играя вдевятером с 52-й минуты

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Порту» в матче 22-го тура чемпионата Португалии уступил «Жил Висенте» со счетом 1:2.

На гол Мехди Тареми гости ответили точными ударами Франа Наварро и Мурило, который реализовал пенальти. Вратарь «Жил Висенте» Станислав Крицюк пропускал встречу.

На 35-й минуте «Порту» при счете 1:1 остался вдесятером после удаления Жоау Мариу, а на 52-й минуте еще одно удаление в составе хозяев заработал Матеус Урибе. При этом «Порту» забил на 68-й минуте, но судья после просмотра ВАР отменил гол из-за офсайда.

После этого матча «Порту» с 51 очком остался на втором месте в турнирной таблице, «Жил Висенте» с 26 очками — на 14-й строчке.

ФК Жил Висенте
ФК Порту
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ференцварош» Черчесова обыграл «Дебрецен» в матче чемпионата Венгрии