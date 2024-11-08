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Сегодня, 00:30

Португальская газета назвала украинского голкипера «Бенфики» Трубина россиянином

Алина Савинова
Анатолий Трубин.
Фото Global Look Press
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Португальская газета A Bola по ошибке представила украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина россиянином, сообщает РИА Новости.

Издание выпустило материал, посвященный комментарию игрока после поражения в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1), где Трубин был указан как «российский вратарь». Позднее ошибка была исправлена.

23-летний футболист в соцсетях отреагировал на эту ситуацию, написав: «Для всех СМИ — я украинец».

Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года. Ранее он играл за донецкий «Шахтер».

Источник: РИА Новости
Футбол
ФК Бенфика

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