Португальская газета назвала украинского голкипера «Бенфики» Трубина россиянином

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Португальская газета A Bola по ошибке представила украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина россиянином, сообщает РИА Новости.
Издание выпустило материал, посвященный комментарию игрока после поражения в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1), где Трубин был указан как «российский вратарь». Позднее ошибка была исправлена.
23-летний футболист в соцсетях отреагировал на эту ситуацию, написав: «Для всех СМИ — я украинец».
Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года. Ранее он играл за донецкий «Шахтер».