Барбоза — о возможном переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Это бы означало, что он не хочет играть в большой футбол»

Агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе форварда Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср».

«Сомневаюсь, что Роналду хочет там играть. Это бы означало, что он не хочет играть в большой футбол. Он будет делать все возможное, чтобы хорошо выступать на чемпионате мира. Возможно, предложение есть. У Роналду есть большие амбиции. Он сейчас играет на чемпионате мира, если он сумеет хорошо заиграть, то будут другие цели» — сказал Барбоза «СЭ».

По данным Marca, клуб из Саудовской Аравии предлагает 37-летнему португальцу контракт на 2,5 года и 500 миллионов евро. Годовой оклад при этом составит 200 миллионов евро — туда войдет сама зарплата и рекламные доходы. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента. 22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

В текущем сезоне нападающий сыграл за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.