Посольство РФ в Финляндии назвало русофобией оскорбление футболистов из России

Посольство России в Финляндии отреагировало на инцидент с оскорблениями в адрес российских футболистов клуба «Яро» в матче чемпионата Финляндии.

3 октября ТПС на своем поле разгромил «Яро» (3:0) в матче 26-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Финляндии. Игра прерывалась из-за оскорблений болельщиков хозяев в адрес россиян Сергея Еременко и Сергея Лазарева, выступавших за гостей.

«В этой связи вынуждены вновь констатировать критический уровень русофобских настроений в Финляндии, которые, к сожалению, давно уже перекинулись и на сферу спорта, чему немало способствует попустительство официальных властей страны. В такой атмосфере усиливаются расистские настроения в целом, и остановка матча из-за расистских выкриков болельщиков в адрес игроков и других национальностей происходит здесь не в первый раз», — говорится в заявлении Посольства.

26-летний Лазарев играет за «Яро» с февраля 2024 года. 25-летний Еременко перебрался в финский клуб годом ранее. Оба игрока выступают в чемпионате Финляндии уже несколько лет.