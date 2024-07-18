Правозащитники заявили, что ФИФА должна отстранить Израиль от футбола

Сборная Израиля должна быть отстранена от международных матчей за нарушение устава ФИФА на фоне ведения военных действий в Секторе Газа. Об этом сообщает Reuters, основываясь на анализе юристов, специализирующихся в области прав человека.

Палестинская футбольная ассоциация в мае подала предложение об отстранении Израиля. ФИФА распорядилась провести срочную юридическую оценку, пообещав рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании своего совета в июле.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и национальную сборную от международных турниров из-за обострения геополитической ситуации.

Сборная Израиля по-прежнему имеет право участвовать в международных турнирах. В сентябре планируется ее участие в Лиге наций. На групповом этапе соревнований израильтяне встретятся с командами Бельгии, Франции и Италии.