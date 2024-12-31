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Сегодня, 15:05

Представитель Худякова: «Даня доволен в Австрии, партнеры его поддерживают»

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Известный российский функционер и агент Владимир Кузьмичев рассказал, как российский вратарь Даниил Худяков адаптируется в австрийском «Штурме».

«В хорошем, за исключением того, что в последнем матче команда проиграла 2:3 «Лиллю» в Лиге чемпионов. Если оценивать, Даня не привез, но и не выручил. Хотя хотелось бы, чтобы уже начал выручать. Четыре игры он провел в старте, видно, что партнеры по команде его поддерживают. Думаю, все будет хорошо. По крайней мере, сам Даня доволен. Он с профессиональным пониманием подходил к тому, почему не играет. Все в его руках, чтобы сохранить за собой первый номер», — отметил Кузьмичев «РБ Спорт».

Худяков является воспитанником «Локомотива», который покинул летом в связи с истечением контракта. Тогда же голкипер перешел в «Штурм», за который начал играть только в ноябре и на данный момент провел четыре матча.

Источник: «РБ Спорт»
Даниил Худяков
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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