Представитель Куликова: «У Даниила есть желание вернуться в Россию»

Известный российский функционер и агент Владимир Кузьмичев рассказал, что полузащитник Даниил Куликов, выступавший за минское «Динамо», хотел бы сейчас вернуться в Россию.

«Да, он был в Минске, провел несколько игр, стал чемпионом Белоруссии. Сейчас у Дани есть желание вернуться в Россию. Попробуем провести консультации с клубами. С учетом того, что он провел очень хороший отрезок, возможно, снова появится интерес от других команд РПЛ», — отметил Кузьмичев «РБ Спорт».

Куликов является воспитанником «Локомотива», но последние несколько лет играл в арендах в «Торпедо» и «Родине». 31 декабря у футболиста истекает контракт с минским «Динамо».