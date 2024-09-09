Представитель Миранчука: «Сьон» — хороший вариант. Италия и Германия близко»

Михаил Прокопец, юрист компании SILA International Lawyers, представлявший интересы полузащитника Антона Миранчука в переговорах со «Сьоном», в интервью «СЭ» ответил скептикам, которые не поняли, почему россиянин продолжит карьеру в Швейцарии.

— В России далеко не все поняли этот переход. Мол, «Сьон» — не уровень Миранчука. Почему он не оказался в более статусном чемпионате, клубе?

— Мне трудно комментировать эти скептические оценки. Когда кто-то перейдет в более статусный европейский клуб, тогда, наверное, можете позвонить и спросить (улыбается). Нельзя недооценивать чемпионат Швейцарии. Он достаточно конкурентный. За ним следят в Германии, Италии, Франции. Все же очень близко. Отсюда всего два часа до Милана. Так что «Сьон» — очень хороший вариант для того, чтобы сделать дальнейший шаг вперед. Это было одной из мотиваций Антона при принятии решения.

— А в России были предложения?

— Не могу это комментировать. Переходом занимались несколько человек. Я, в частности, отвечал за зарубежные варианты.

— Сумма выкупа в его контракте — 5,5 миллиона?

— Без комментариев. В целом все стороны довольны сделкой.

— Миранчук не жалеет, что не остался в «Локомотиве»?

— Вопрос не ко мне. Антон вам лучше на него ответит.

«Сьон» объявил о переходе Миранчука 9 сентября. Соглашение 28-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года. Россиянин будет выступать под десятым номером.