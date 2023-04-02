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Сегодня, 20:40

Представитель Обольского заявил, что «Культураль» предлагает футболисту новый контракт по схеме 1+1

Алина Савинова
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Юрист Дмитрий Кигинько прокомментировал ситуацию с будущим российского форварда «Культураль Леонесы» Николая Обольского.

«Главный успех Николая сейчас — что он попал в Испанию, играет в зарубежном чемпионате, он там уже не чужой. Влился, играет, у него достаточная результативность. Понятно, что «Культураль Леонеса» — не мадридский «Реал», но человек с российским паспортом приехал в новую страну, сам выучил язык в пандемийное время, когда все было очень сложно. Я надеюсь, что он выйдет на новый уровень и все говорит о том, что у него это должно получиться. Добавлю, что на днях «Культураль» вышел с предложением по новому контракту по схеме 1+1. Сейчас все изучаем, оцениваем ситуацию. Но в любом случае приятно, что Николай востребован», — приводит «РБ Спорт» слова юриста.

26-летний форвард в текущем сезоне забил за «Культураль Леонесу» четыре гола и отметился пятью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до конца этого сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-obol-skogo-kul-tural-predlagaet-nikolayu-novy-j-kontrakt-po-sheme-1-1/
Николай Обольский
Футбол
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