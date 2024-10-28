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Сегодня, 19:10

Представители France Football отреагировали на решение «Реала» бойкотировать «Золотой мяч»

Алина Савинова
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Представители France Football сделали заявление на фоне «слитых» результатов голосования за обладателя «Золотого мяча» в 2024 году.

«Ни один игрок и ни один клуб еще не знает, кто выиграет «Золотой мяч», — приводит Barron's слова одного из организаторов премии.

Во France Football заявили, что соблюдают строгие правила конфиденциальности.

Изначально СМИ сообщали, что «Золотой мяч» должен выиграть нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. В понедельник, 28 октября, в Сети появился список, где победителем голосования числится полузащитник «Манчестер Сити» Родри. В связи с этим вся делегация мадридского клуба отменила рейс во Францию на церемонию награждения «Золотого мяча».

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