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Сегодня, 17:15

Представители Коррея заявили, что трансфер футболиста в Россию пока не рассматривается

Алина Савинова
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Представители защитника «Шавеша» Жоау Коррея, агентство Sferico Sports, оценили вероятность перехода футболиста в РПЛ.

«Летом был конкретный интерес из РПЛ, Жоау мог перейти в один из клубов, но сейчас ничего нет. Пока из России к нам никто не обращался», — цитирует «РБ Спорт» представителей агентства.

27-летний Коррея выступает за «Шавеш» с 2019 года.

В 2022 году футболист дебютировал за сборную Португалии. Всего в составе своей национальной команды он провел два матча (против сборных Гваделупы и Лихтенштейна).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agentstvo-korrejya-letom-zhoau-mog-perejti-v-klub-rpl-sejchas-interesa-net/
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