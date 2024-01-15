Премия FIFA The Best: время начала и где смотреть трансляцию награждения игрока года

Сегодня, 15 января, в Лондоне пройдет церемония вручения премий The Best FIFA Football Awards 2023. Посмотреть видеотрансляцию мероприятия можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 22.30 по московскому времени.

В тройку претендентов на приз лучшему игроку года среди мужчин попали нападающие Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»), Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

Тройка кандидаток на победу в женском голосовании выглядит следующим образом: Линда Кайседо (Колумбия, «Реал»), Дженни Эрмосо (Испания, «Пачука») и Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»).

В список претендентов на победу в номинации «Лучший вратарь года» вошли Яссин Буну (Марокко, «Аль-Хиляль»), Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити») и Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»).

Среди номинантов на награду лучшему тренеру выделили Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Лучано Спаллетти («Наполи» и сборная Италии) и Симоне Индзаги («Интер»).

Кроме того, будет вручена премия Пушкаша (за самый красивый гол).

Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards проводится ежегодно начиная с 2016-го.