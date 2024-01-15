Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:25

Премия FIFA The Best: время начала и где смотреть трансляцию награждения игрока года

Трансляция церемонии вручения наград The Best FIFA Football Awards пройдет на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси с трофеем чемпионата мира-2022.
Фото AFP
Telegram Дзен

Сегодня, 15 января, в Лондоне пройдет церемония вручения премий The Best FIFA Football Awards 2023. Посмотреть видеотрансляцию мероприятия можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 22.30 по московскому времени.

В тройку претендентов на приз лучшему игроку года среди мужчин попали нападающие Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»), Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

Тройка кандидаток на победу в женском голосовании выглядит следующим образом: Линда Кайседо (Колумбия, «Реал»), Дженни Эрмосо (Испания, «Пачука») и Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»).

В список претендентов на победу в номинации «Лучший вратарь года» вошли Яссин Буну (Марокко, «Аль-Хиляль»), Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити») и Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»).

Среди номинантов на награду лучшему тренеру выделили Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Лучано Спаллетти («Наполи» и сборная Италии) и Симоне Индзаги («Интер»).

Кроме того, будет вручена премия Пушкаша (за самый красивый гол).

Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards проводится ежегодно начиная с 2016-го.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
0
Читайте также
Колумбию могут лишить флага на Олимпиаде-2024 в Париже
Латвийские спортсмены угрожают бойкотировать Олимпиаду, если туда допустят россиян
Названа причина смерти каскадера Захаренкова
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
Бастрыкин сообщил об уплате Чекалиными долга по налогам в 504 млн рублей
ABC сообщил о решении Австралии утилизировать ранее обещанные Украине вертолеты
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: FIFA The Best 2023: лучший игрок года — Месси или Холанн?
Месси признан спортсменом года в Аргентине
Холанн, Мбаппе и Месси вошли в финальную тройку номинантов награды The Best от ФИФА
Гвардиола, Индзаги и Спаллетти стали финалистами премии ФИФА The Best лучшему тренеру года
ФИФА не учитывает чемпионат мира в голосовании за награды The Best
Куртуа, Эдерсон и тер Штеген претендуют на звание лучшего вратаря 2023 года по версии ФИФА
Гвардиола, Спаллетти и Хави — в числе номинантов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Судьи в Мексике стали объявлять решения по стадиону