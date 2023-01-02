Презентация Криштиану Роналду в «Аль-Насре» состоится 3 января

Презентация нападающего Криштиану Роналду в качестве футболиста клуба «Аль-Наср» состоится 3 января на стадионе «Мрсул-парк», сообщает Arriyadiyah.

По данным источника, презентация 37-летнего футболиста начнется в 19.00 по московскому времени. Мероприятие посетят около 30 тысяч зрителей.

Также руководство клуба из Саудовский Аравии хочет, чтобы презентация Роналду в качестве игрока команды была аналогична той, что «Реал» устроил ему на «Сантьяго Бернабеу» в 2009 году.

В конце декабря 2022 года нападающий подписал контракт с «Аль-Насром» на два года. Последней командой Роналду был «Манчестер Юнайтед», который он покинул после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.