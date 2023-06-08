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Сегодня, 07:38

Президент «Аль-Ахли» летал в Англию, чтобы договориться с Махрезом о трансфере

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер «Манчестер Сити» Рияд Махрез интересен «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

По информации CBS Sports, президент клуба Валид Муаат 7 июня отправился в Лондон, чтобы попытаться договориться с 32-летним игроком. «Аль-Ахли» провел прошедший сезон во втором по силе дивизионе Саудовской Аравии. По итогам сезона команда заняла 1-е место в турнирной таблице и получила право выступать в высшем дивизионе.

32-летний Махрез в сезоне-2022/23 провел за «Сити» 47 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Рияд Махрез
Футбол
ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Манчестер Сити
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