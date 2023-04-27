Слова экс-главы «Аль-Насра», который сравнил подписание Роналду и заказ шашлыка, оказались фейковыми

Слова экс-президента «Аль-Насра» Мусалли Аль-Муаммар, который неожиданно высказался о покупке португальского форварда Криштиану Роналду, оказались фейком.

Ранее в СМИ появилась цитата функицонера: «Меня обманули только два раза за всю жизнь. Первый раз, когда я заказал три шашлыка, а мне привезли только два. Второй раз — подписание Криштиану Роналду».

Позже Mundo Deportivo опровергло цитату связанную с португальским футболистом.

Ранее стало известно о том, что Аль-Муаммар подал в отставку со своего поста после вылета команды из Кубка Саудовской Аравии. Он возглавлял клуб с 1 апреля 2021 года.

Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. За команду форвард провел 13 матчей, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 53 очка в 24 матчах.