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Сегодня, 14:50

Президент «Аль-Нарса» — о контракте Роналду: «Он выходит за футбольные рамки»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Аль-Насра» Мусалли Аль-Муаммар прокомментировал подписание контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Сумма контракта, которая кажется непостижимой, выходит за футбольные рамки. Соглашение коммерчески выгодно для клуба с точки зрения прибыли. В следующие несколько дней вы узнаете еще много нового», — Аль-Муаммара Goal.

37-летний португалец подписал контракт с «Аль-Насром» до 2025 года. Он будет зарабатывать 200 миллионов евро в год.

Ранее Роналду выступал за «Спортинг», «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Он является лучшим бомбардиром за всю историю мадридского клуба (450 голов).

Криштиану Роналду
Футбол
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