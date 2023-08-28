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Сегодня, 09:12

Президент «Бенфики» не собирается продавать Нереса, которым интересуется «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Давид Нерес.
Фото Global Look Press
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Президент «Бенфики» Руй Кошта высказался о возможном уходе бразильского нападающего Давида Нереса.

По информации A Bola, Кошта сообщил, что у клуба есть четкая позиция по нападающему: он не продается. Однако трансфер возможен только за отступные в 100 миллионов евро.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» оценивает сделку по Нересу в 30-35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 26-летний бразилец провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Источник: https://www.abola.pt/nnh/2023-08-27/benfica-rui-costa-ja-tomou-decisao-sobre-neres/1002119
Руй Кошта
Футбол
ФК Бенфика
ФК Зенит
Давид Нерес
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