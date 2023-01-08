Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:39

Президент «Бенфики» Руй Кошта подозревается в организации договорных матчей

Иван Шитик
Корреспондент
Руй Кошта.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Полиция Лиссабона ведет расследование договорных матчей с участием «Бенфики», которые, как полагает следствие, были сыграны в период с 2016 по 2020 год, сообщает Record.

Одним из подозреваемых является бывший игрок сборной Португалии Руй Кошта, сменивший Луиша Фелипе Виейру на посту президента «Бенфики». Сам Виейра, покинувший руководящую должность в 2021 году, сейчас находится под арестом.

Экс-полузащитник «Милана» и «Фиорентины» мог быть причастен к организации договорных матчей, когда занимал должность вице-президента клуба в 2020 году.

Клуб заявил о готовности предоставить все необходимые данные следствию.

Руй Кошта
ФК Бенфика
2
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Норвежцы могут отказаться от Олимпиады-2024 из-за России. Они уже грозились бойкотировать Пекин-2022
Промес, Карпин, Пиняев и еще семь героев 2022 года в РПЛ
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Дуайт Йорк — о Роналду в «МЮ»: «Это была бомба замедленного действия, готовая вот-вот взорваться»