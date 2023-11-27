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Сегодня, 16:42

Президент Болгарского футбольного союза Михайлов подал в отставку

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Бывший вратарь сборной Болгарии Борислав Михайлов покинул пост президента Болгарского футбольного союза (БФС).

16 ноября в Софии перед началом матча группового этапа отборочного турнира Евро-2024 между сборными Болгарии и Венгрии около 5 тысяч человек устроили массовые протесты с требованием об отставке руководства БФС.

«Чтобы всех успокоить, подаю в отставку. После того как я вернулся на пост главы БФС, организация находилась под жестким давлением критики, клеветы и агрессии. Несмотря на это, в краткие сроки мы выполнили поставленные задачи. Да, национальная сборная не показала хорошего уровня игры, но все остальное, что от меня зависело, было сделано», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Сборная Болгарии заняла 5-е, последнее, место в группе G отбора Евро-2024.

Футбол
Сборная Болгарии по футболу
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