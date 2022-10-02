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Сегодня, 09:31

Президент Индонезии приказал начать расследование гибели 129 человек на стадионе

Виктория Кравченко
Президент Индонезии приказал начать расследование гибели 129 человек на стадионе.
Фото Reuters

В Индонезии в потасовке после матча погибли 129 человек, около 180 пострадали в ходе беспорядков. Президент Джоко Видодо отменил все матчи лиги 1 до завершения официального расследования и поручил пересмотреть меры безопасности на футбольных матчах.

«Это должно стать последней футбольной трагедией в стране», — цитирует Видодо Reuters.

Игра проходила на стадионе «Канджурухан» в Маланге. Матч между «Аремой» и «Персебаей» (2:3) является местным дерби, в связи с чем на стадионе было много активных фанатов.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
5
0
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127 человек погибло во время матча чемпионата Индонезии по футболу

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