Президент Индонезии приказал начать расследование гибели 129 человек на стадионе

В Индонезии в потасовке после матча погибли 129 человек, около 180 пострадали в ходе беспорядков. Президент Джоко Видодо отменил все матчи лиги 1 до завершения официального расследования и поручил пересмотреть меры безопасности на футбольных матчах.

«Это должно стать последней футбольной трагедией в стране», — цитирует Видодо Reuters.

Игра проходила на стадионе «Канджурухан» в Маланге. Матч между «Аремой» и «Персебаей» (2:3) является местным дерби, в связи с чем на стадионе было много активных фанатов.