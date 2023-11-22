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Сегодня, 17:02

Президент «Порту» подтвердил, что Тареми летом станет свободным агентом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Порту» Пинто Да Коста высказался о будущем нападающего команды Мехди Тареми.

«Он получил от других клубов предложения с зарплатой 10 миллионов евро в год... мы не может такое предложить. Прошлым летом «Милан» делал нелепые предложения, которые даже не стоило обсуждать», — приводит слова президента клуба инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 31-летнего футболиста рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Тареми провел 16 матчей за «Порту» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что иранцем интересуется «Манчестер Юнайтед».

Источник: Фабрицио Романо
Мехди Тареми
ФК Порту
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