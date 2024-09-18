Президент «Пюника» объявил о продаже клуба из-за конфликта с Федерацией футбола Армении

Президент «Пюника» Артур Согомонян заявил, что продаст клуб из-за конфликта с руководством Федерации футбола Армении.

«К сожалению, ситуация давно вышла за рамки профессиональной этики и здравого смысла и превратилась в личное противостояние, что сильно вредит и команде, и болельщиками, и академии, а самое главное — репутации армянского футбола», — сказал Согомонян в видео, опубликованном клубной пресс-службой.

Руководитель добавил, что продолжит инвестировать в развитие детско-юношеской академии клуба.

«Готов буду вернуться в футбол, когда сменится руководство федерации и придут люди, заинтересованные в развитии футбола в Армении», — сказал он.

Согомонян приобрел «Пюник» в 2017 году. За это время клуб дважды стал чемпионом Армении.

В этом сезоне чемпионата страны «Пюник» набрал 7 очков после 4 туров и занимает 5-е место в турнирной таблице.