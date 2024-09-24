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Президент «Пюника» Согомонян: «Много чего брал от Галицкого. «Краснодар» — самая прогрессивная академия в России»

Зарина Халимхонова
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Российский бизнесмен, президент ереванского «Пюника» Артур Согомонян, выставивший клуб на продажу из-за конфликта с федерацией Армении, рассказал «СЭ» о визитах в академию «Краснодара».

— У клуба большая академия. Вы своего рода армянский Галицкий.

— Если честно, много чего брал от Сергея Николаевича. Мы были несколько раз в академии «Краснодара». Нас очень радушно принимали, делились своими методиками. Считаю, действительно на сегодняшний день самая прогрессивная академия в России — именно «Краснодар» Галицкого, — сказал Согомонян «СЭ».

Согомонян приобрел «Пюник» в 2017 году. С тех пор клуб дважды стал чемпионом Армении.

«Пюник» является самым титулованным клубом Армении, выиграв чемпионат страны 16 раз. Команда из Еревана становилась обладателем Кубка страны 8 раз, обладателем Суперкубка Армении — 10 раз.

Футбол
ФК Краснодар
ФК Пюник
Сергей Галицкий

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