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Президент «Сабаха» о назначении Березуцкого: «Большую роль сыграли его огромное желание, энергия и мотивация»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Сабаха» Магсуд Адыгезалов прокомментировал «СЭ» назначение на пост главного тренера Василия Березуцкого.

25 ноября пресс-служба «Сабаха» сообщила, что бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий стал главным тренером азербайджанского клуба

«Вариант с Василием Березуцким показался нам очень интересным. Большую роль сыграли его огромное желание, энергия и мотивация. У нас была многочасовая встреча, которая оставила сильное впечатление. Мы также получили множество положительных отзывов от специалистов, которые ранее работали с Василием Владимировичем», — сказал Адыгезалов «СЭ».

Контракт с 42-летним российским специалистом рассчитан на 2,5 года. С декабря прошлого года Березуцкий входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шэньхуа». До этого он также работал в ЦСКА и «Краснодаре».

Василий Березуцкий
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