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Сегодня, 14:28

Президент сербского «Спартака» назвал причины увольнения Кержакова

Константин Белов
Корреспондент
Александр Кержаков.
Фото ФК «Спартак» Суботица
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Президент «Спартака» из сербской Суботицы Никола Симович в комментарии для «СЭ» рассказал о причинах увольнения Александра Кержакова с поста главного тренера команды.

«Некоторые игроки выступили не на том уровне, на который мы рассчитывали. Также мы вылетели из Кубка Сербии и долго не выигрывали в чемпионате, но это ничего особенного, такое бывает в футболе. Самое главное, что мы расстались с Кержаковым хорошо, никаких конфликтов не было», — сказал Симович «СЭ».

Также Симович в интервью «СЭ» опроверг слухи об увольнении российского тренера по политическим причинам.

40-летний россиянин возглавил команду в июне 2023 года. Под его руководством клуб провел 15 матчей — 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.

12 ноября в матче 15-го тура чемпионата Сербии «Спартак» проиграл в гостях «Явор Иванице» (0:2). В турнирной таблице суперлиги команда идет на 11-м месте с 16 очками. «Спартак» в последних четырех матчах трижды проиграл и один раз сыграл вничью.

13 ноября пресс-служба сербского клуба сообщила, что Кержаков больше не является главным тренером.

Александр Кержаков. Кержакову ставили задачу попасть в восьмерку, он отставал на два очка. Почему сербский «Спартак» расстался с тренером?

Александр Кержаков
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
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Президент сербского «Спартака» опроверг слухи, что Кержакова уволили из-за политики: «Это неправда! Сербия и Россия — братья!»