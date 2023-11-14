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Сегодня, 12:57

Президент сербского «Спартака»: «Жалко, что наше сотрудничество с Кержаковым закончилось так быстро»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент «Спартака» из сербской Суботицы Никола Симович прокомментировал «СЭ» решение разорвать контракт с главным тренером команды Александром Кержаковым.

«Вчера у меня была встреча с Александром, и мы вместе пришли к выводу о расторжении контракта. У него было несколько очень хороших игр в Сербии. Под его руководством мы выиграли у «ТСК» и «Воеводины», которые входят в топ-4 нашего чемпионата. Но некоторые детали не сработали как надо, нам также не очень повезло... Жалко, что наше сотрудничество закончилось так быстро, но таков футбол», — сказал Симович «СЭ».

40-летний россиянин возглавлял «Спартак» с июня 2023 года. Под руководством Кержакова клуб провел 15 матчей — 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.

12 ноября в матче 15-го тура чемпионата Сербии «Спартак» проиграл в гостях «Явор Иванице» (0:2). На следующий день Александр Кержаков был уволен из клуба.

В турнирной таблице чемпионата Сербии «Спартак» идет на 11-м месте с 16 очками. В последних четырех матчах команда из Суботицы трижды проиграла и один раз сыграла вничью.

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