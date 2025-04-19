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Сегодня, 11:08

Президент «Сьона» Константин: «Будем рады сыграть с российскими командами»

Алина Савинова
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Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил о готовности швейцарского клуба провести товарищеские матчи с российскими командами в летнее межсезонье при наличии свободных дат.

«Мы будем рады (сыграть), если даты проведения (матчей) не совпадут с чемпионатом Швейцарии», — приводит РИА Новости слова Константина.

«Сьон» занимает девятое место в швейцарском чемпионате с 36 очками после 32 туров. За команду с сентября 2024 года выступает российский полузащитник Антон Миранчук.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: РИА Новости
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Футбол
ФК Сьон
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