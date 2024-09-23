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Сегодня, 09:31

Президент «Сьона» оценил дебют Миранчука: «Он набирает обороты»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен в комментарии для «СЭ» оценил дебют полузащитника Антона Миранчука за клуб в матче 7-го тура чемпионата Швейцарии против «Лугано» (0:0).

«Для первого матча это было очень хорошо. Он должен найти правильное расположение на поле и сыграться с товарищами по команде. Это нормально, Антон только недавно прибыл в клуб, он набирает обороты», — сказал Константен «СЭ».

28-летний российский полузащитник хозяев Антон Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте, не отметившись результативными действиями.

«Сьон» набрал 11 очков и занимает 5-е место в таблице суперлиги. «Лугано» с 14 очками — на третьей строчке.

Антон Миранчук
ФК Сьон

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