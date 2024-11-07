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Сегодня, 20:08

Президент «Сьона» подтвердил, что Миранчук получил травму и может пропустить ближайший матч

Константин Белов
Корреспондент
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Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию о травме полузащитника Антона Миранчука.

Ранее о травме игрока сообщал «СЭ».

«У Антона Миранчука действительно есть травма. Есть вероятность, что он пропустит ближайший матч «Сьона» в чемпионате Швейцарии, точной информации на данный момент нет», — сказал Константен «СЭ».

Миранчук перешел в «Сьон» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. За швейцарский клуб 29-летний полузащитник провел 7 матчей и не отличился результативными действиями.

Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон

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