Президент «Сьона»: «Мы хотим подписать Антона Миранчука»

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику Антону Миранчуку.

«Мы хотим подписать Антона Миранчука и будем очень рады привести такого футболиста в наш клуб. Мы получим огромное удовольствие, если подпишем с ним контракт, но про сроки говорить еще рано. На данный момент ничего не закончено. Еще от себя могу сказать, что до этого мы интересовались и другими российскими игроками. В «Сьоне» играл Антон Митрюшкин», — приводит слова Константина Sport24.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Сьон» предложил 28-летнему россиянину 1,5 миллиона евро в год и контракт на два сезона. 8 сентября футболист должен пройти медосмотр в Швейцарии.

Летом этого года Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта. Ранее «СЭ» сообщал, что «Аякс» рассматривает возможность подписания футболиста.