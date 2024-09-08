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Сегодня, 21:19

Президент «Сьона» сообщил, что Антон Миранчук проходит в клубе медосмотр

Константин Белов
Корреспондент
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Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен в комментарии для «СЭ» сообщил, что полузащитник Антон Миранчук прибыл в Швейцарию.

«Антон Миранчук прилетел в Швейцарию. Сейчас он проходит углубленный медицинский осмотр», — сказал Константен «СЭ».

8 сентября президент «Сьона» Кристиан Константен подтвердил интерес к Миранчуку.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Сьон» предложил 28-летнему россиянину 1,5 миллиона евро в год и контракт сроком на два сезона. Летом этого года Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта.

Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сьон

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