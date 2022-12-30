Президент «Урала» Иванов: «Я очень переживал, что Пеле не приехал в Германию на чемпионат мира 1974 года»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о том, как он впервые узнал о трехкратном чемпионе мира по футболу Пеле.

«Я уже не вспомню точную дату, когда впервые узнал о Пеле. Это было больше 50 лет назад. Я услышал про него после 1966 года, но тогда еще не совсем представлял, кто он такой. А вот в 1970-м, когда Пеле третий раз стал чемпионом мира на первенстве в Мексике, уже осознавал, какой это футболист.

Я очень переживал, что он не приехал в Германию на чемпионат мира 1974 года. Все-таки в 1970-м телевизоры были не в каждой семье. А через четыре года я с интересом смотрел матчи мирового первенства, и мне очень хотелось своими глазами увидеть игру Пеле. Это был великий игрок своего времени. Конечно, сейчас уже другие герои. Но тогда он был вне конкуренции. И для меня Пеле так и останется величайшим футболистом всех времен и народов", — цитирует Иванова Vprognoze.ru.

Пеле скончался в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

Бразилец стал единственным в истории футболистом, кому удалось трижды (1958, 1962, 1970) стать чемпионом мира.