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Сегодня, 12:23

Пробеж продолжит работу на посту главного тренера сборной Польши

Алина Савинова
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Польский футбольный союз (PZPN) принял решение оставить Михала Пробежа на посту главного тренера сборной Польши, несмотря на невыход команды в плей-офф Евро-2024.

«Во время утренней встречи с командой и тренерским штабом президент PZPN Цезарий Кулеша выразил свою полную поддержку, а также заявил, что Михал Пробеж останется на посту главного тренера сборной Польши», — говорится в заявлении Польского футбольного союза.

Сборная Польши в первом туре группового турнира Евро-2024 уступила Нидерландам (1:2), а во втором матче потерпела поражение от Австрии (1:3) и стала первой командой, которая потеряла шансы на плей-офф чемпионата Европы. 25 июня полякам предстоит встретиться с Францией, эта игра будет последней для них на турнире.

51-летний Пробеж возглавляет основную сборную Польши с 2023 года. До этого он тренировал молодежную команду.

Евро-2024
Сборная Польши по футболу
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